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Çatıda korku dolu anlar... Oluklara tutunarak mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan İshak Şeremet, güneş paneli temizlemek için çıktığı çatdan dengesini kaybedip düşerken son anda oluklarda asılı kaldı. Korku dolu anlar yaşayan adamın imdadına itfaiye ekipler koştu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Sundura mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İshak Şeremet İsimli vatandaş kendi evininde bulunduğu 6 katlı binanın çatısına çıkarak güneş panelini temizlemek istedi.

Havanın yağmurlu olması nedeniyle bir anda dengesini kaybeden Şeremet, kayarak çatının ucunda bulunan oluklara tutundu. Düşmekten son anda kurtula Şeremet, görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla çatının ucunda mahsur kalan adamı kurtardı.

Kazasın bir şekilde çatıdan inen adam büyük mutluluk yaşadı. O anlar ise etrafta bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.