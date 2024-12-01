Çatıdaki intihar girişimi polisle sonlandı

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5 katlı binanın çatısında intihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etti

ÇORUM - Çorum'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs polis ekiplerinin uzun çabası ile ikna edildi.

Olay, Hüyük Caddesi ile Emek Caddesi kesişiminde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısına çıkan 34 yaşındaki A.T. bilinmeyen sebeple intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde şahıs çatından indirilmeye ikna edildi.

Çatıdan indirilen şahıs, yapılan sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.