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Çatıdan otomobilin üzerine düşen adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çatıdan otomobilin üzerine düşen adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken çatıdan düşen 63 yaşındaki Mustafa Uslu, ağır yaralanarak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çatıdan otomobilin üzerine düşen adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti
10.01.2024 - 23:24,
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Çatıdan otomobilin üzerine düşen adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken 3 katlı binanın çatısından park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralanan 63 yaşındaki Mustafa Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Hacıseyitali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek için çatıya çıkan Mustafa Uslu dengesini kaybederek cadde üzerinde belediyeye ait park halindeki otomobilin üzerine düştükten sonra yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Uslu sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına Mustafa Uslu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Mustafa Uslu, Seydişehir, Konya, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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