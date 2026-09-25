Çay'da kaza geçiren İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu oğluyla yaralandı - Son Dakika
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Çay'da kaza geçiren İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu oğluyla yaralandı

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Çay\'da kaza geçiren İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu oğluyla yaralandı
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İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu, Çay'da kullandığı otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu oğlu M.M ile yaralandı. Kazada M.Ç. ve diğer otomobil sürücüsü de yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoglu geçirdiği trafik kazası sonrası oğlu ile birlikte yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mısırlıoğlu yönetimindeki 03 AEB 272 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 16 BZZ 537 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mısırlıoğlu, oğlu M.M ve aynı araçta bulunan M.Ç., ile birlikte diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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