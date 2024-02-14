Çaycuma Adliyesi\'nde Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Adliye Binasında gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çaycuma Adliyesi binası içerisinde yangın ve acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili olarak tatbikat yapıldı. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. İtfaiye ekipleri senaryo gereği, müdahale esnasında içeride bir yaralı olduğunu öğrenen ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Yaralıya ulaşan itfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları şahsı binadan tahliye etti.

Öte yandan, Aynı zamanda Çaycuma Adliyesi'nde belirlenen Yangın Söndürme, Yangından Kurtarma, Yangından Koruma ve İlkyardım ekiplerinin eğitimi ve denetimi niteliğinde olan tatbikat başarıyla tamamlandı. - ZONGULDAK