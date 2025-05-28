Çayırova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Çayırova\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
28.05.2025 14:47
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda yaşanan kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 41 ARF 563 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosikletli yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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