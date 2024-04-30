Çayırova'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çayırova'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Çayırova\'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan bir aramada, şüphe üzerine kontrol edilen bir şahsın üzerinde 358,2 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

30.04.2024 00:00
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yapılan aramada 358,2 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen E.Y.'nin üzerinde 358,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, E.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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