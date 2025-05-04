Cayrokopter Kazasında Yaralı Personel İsimleri Açıklandı - Son Dakika
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Cayrokopter Kazasında Yaralı Personel İsimleri Açıklandı

Adana'daki cayrokopter kazasında yaralanan subay İbrahim Gül ve astsubay Fatih Çelebi'nin tedavisi devam ediyor.

04.05.2025 23:51
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Cayrokopter kazasında yaralı personellerin isimleri belli oldu

ADANA - Adana'da Cayrkopter kazasında yaralı personelin birinin subay diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada kazayla ligili şu bilgilere yer verildi:

"Sarıçam ilçemiz Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Bu arada personelin isimlerinin İbrahim Gül ve Fatih Çelebi olduğu birinin subay diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cayrokopter Kazasında Yaralı Personel İsimleri Açıklandı - Son Dakika

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