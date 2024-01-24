 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı

Çekmeköy'de yaşayan iki hasta kadının evlerinden ses gelmemesi üzerine komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri evde düşen bir kadın ve alzheimer hastası olan diğer kadını tespit etti. İki hasta kadın hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy\'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı
24.01.2024 - 22:35,
Abone Ol

Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı

İSTANBUL - Çekmeköy'de rahatsızlığı bulunan iki yaşlı kadının evlerinden ses gelmemesi üzerine komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı açan polis ekipleri yaşlı kadınlardan birinin yere düştüğünü ve diğerin ise alzheimer hastası olduğunu tespit etti. İki hasta kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde, öğle saatlerinde Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, Tunç Sokak üzerindeki dört katlı bir binanın, birinci katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan iki yaşlı kadından Perihan Öztürk evde düştü. Yine aynı evde yaşayan ve alzheimer hastalığı olan kardeşi Türkhan Öztürk, Perihan Öztürk'e yardım edemedi. Günlük yaşamlarında tanıdıklarını arayarak ve onların yardımıyla alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan iki yaşlı kadın için alışveriş listesini almaya gelen yakınları kadınlara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içine girdi. İki yaşlı kadının birinin yere düştüğü ve alzheimer hastalığı olan kadının da rahatsızlandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından evin içinde düşen ve rahatsızlanan kadınlar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement