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Çekmeköy'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza - Son Dakika
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Çekmeköy'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza

Çekmeköy'de yapılan denetimde durdurulan servis minibüsünün ruhsatsız olduğu ve ikiz plaka yöntemiyle korsan taşımacılık yapıldığı tespit edildi. Minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza kesilirken minibüs trafikten men edildi. Ş.K. adlı sürücü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Çekmeköy\'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza
14.12.2023 - 23:45,
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Çekmeköy'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza

İSTANBUL - Çekmeköy'de polisin yaptığı denetimde durdurulan servis minibüsünün ruhsatsız olduğu ve minibüsle ikiz plaka yöntemi kullanılarak korsan taşımacılık yapıldığı belirlendi. Minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza kesilirken minibüs trafikten men edildi.

Çekmeköy ilçesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan denetimler esnasında durdurulan bir servis minibüsünün ruhsat belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, ikiz plaka yöntemiyle minibüsün korsan taşımacılık için kullanıldığı tespit edildi. Minibüs sürücüsü Ş.K. polis merkezine götürüldü.

Şahsa, tescil belgesini araçta bulundurmamak maddesinden 370 TL, başka araca tescilli plakayı takmak maddesinden 20 bin 302 TL, korsan taşımacılık maddesinden 20 bin 342 TL, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak maddesinden 951 TL, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 42 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca minibüs trafikten men edildi. Ş.K. adlı şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Ceza, İstanbul, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza - Son Dakika
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