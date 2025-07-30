Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Yangın

Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Soruşturma başlatıldı

Sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni tespit edilecek. - İSTANBUL