Çekmeköy\'de Tır Yangını: Sürücü Kurtuldu

24.05.2026 07:15
Çekmeköy'de kontrol kaybı sonrası bariyere çarpan tırda yangın çıktı, sürücü hafif yaralandı.

Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bariyere çarpan tırda yangın çıktı. Durumu son anda fark ederek araçtan inen sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağı yakınlarında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kurbanlık hayvanlarını indirdikten sonra dönüş yolunda seyir halinde olan 22 ADU 290 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın hemen ardından aracın alev aldığını fark eden sürücü, hızla aşağı indi. Kısa sürede büyüyen alevler tırı tamamen kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Kazayı ucuz atlatan ve hafif şekilde yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

