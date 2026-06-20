Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

20.06.2026 08:01
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Çekmeköy'deki trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu, 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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