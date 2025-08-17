Çekmeköy\'de Yaya Geçidi ve Kasis Talebi Artıyor

Çekmeköy Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, bölgede kasis ve yaya geçidi bulunmaması nedeniyle benzer kazaların sık sık yaşandığı öğrenildi.

Vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmek için büyük zorluk yaşadıklarını belirtirken, esnaf da yetkililerden çözüm bekliyor. Bölgede iş yeri bulunan esnaf İsmail Muşmul, son dönemde artan kazalara dikkat çekti. Muşmul, "Bizim buradan araçlar çok hızlı geliyor. Işıklardan sonra süratli şekilde caddeye giriyorlar. Haftada iki defa kaza oluyor; motor kazası oluyor, araba kazası oluyor. Buraya bir set yapılırsa bunun önüne geçilebilir. Yaya geçidi de olmadığı için insanlar karşıya geçemiyor, düşüp yaralanıyor. Geçenlerde araç yayaya çarptı. Artık çok sık olmaya başladı. Büyükşehir'in bu caddeye baktığını biliyoruz, ilgilenilmesini istiyoruz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, caddeye yaya geçidi ve kasis yapılması için belediyeye çağrıda bulundu. - İSTANBUL