Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

30.07.2025 02:25
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Çekmeköy'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın, uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. İstanbul Valisi Gül, yangının erken müdahale ile kontrol altına alındığını belirtti.

Çekmeköy'deki sünger fabrikasında çıkan yangın, uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Olay yerine gelen İstanbul Valisi Gül, "Erken müdahale edilmesi, kurumların birlikte koordine olmaları neticesinde hamdolsun ormana sıçramadan, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülüp kontrol altına alındı" dedi.

Çekmeköy'de sünger fabrikasında saat 22.00 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın ormanlık alan ve yerleşim yerlerine yakın olması yürekleri ağza getirdi. Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yangın, saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan elyaf-sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için farklı noktalardan yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi" dedi.

"Ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı"

Yangın sonrası fabrikada incelemede bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu fabrikanın şöyle bir özelliği var; hem yerleşim yerlerinin içerisinde olması hem de ormana sınır olmasından dolayı yangının büyüme ihtimali vardı. Erken müdahale edilmesi, kurumların birlikte koordine olmaları neticesinde hamdolsun ormana sıçramadan, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülüp kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Bu sonraki süreçte ortaya çıkacak. Ölü yok, yaralı yok ama fabrika tamamen yandı. Ben herkese büyük geçmiş olsun diliyorum. Allah beterinden saklasın. At çiftliği ormanın kenarında dolayısıyla da ormana da sıçramadı. Böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Ama böyle bir risk vardı. Böyle bir tehlike vardı. Orman başta olmak üzere itfaiye, emniyet, jandarma, bütün kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz hepsi o önlemleri aldı. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Ormana sıçrama ihtimali artık yok. Yangının en şiddetli olduğu saatlerde de ormana ve at çiftliğine herhangi bir sıçrama olmadı." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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