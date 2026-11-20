İçişleri Bakanlığı, difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Serdar Altınbaş hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği belirlendi. Çekya Interpol birimleriyle yürütülen temaslar sonucunda Altınbaş'ın Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Kasım 2026 tarihinde hakkında difüzyon mesajı yayımlandı. Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalanması sağlandı ve Türkiye'ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.