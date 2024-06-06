Çekya'da Yolcu Treni Kimyasal Madde Taşıyan Yük Treniyle Çarpıştı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Çekya'da Yolcu Treni Kimyasal Madde Taşıyan Yük Treniyle Çarpıştı: 4 Ölü, 22 Yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere yola çıkan bir yolcu treni, Pardubice şehrinde kimyasal madde taşıyan yük treniyle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Yük treninin boş olduğu ve tehlikeli madde sızıntısı olmadığı belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

06.06.2024 12:06
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Çekya'da yolcu treninin kimyasal madde taşıyan yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı. Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. - PRAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekya'da Yolcu Treni Kimyasal Madde Taşıyan Yük Treniyle Çarpıştı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'da Yolcu Treni Kimyasal Madde Taşıyan Yük Treniyle Çarpıştı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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