Çelikhan'da Baraka Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen baraka yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan'ın ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çat Barajı yakınlarında baraka yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken yangında Hamdi K., Hakan Ö., Mehmet Y ve Mehmet S isimli 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu alacakları tedavi sonrası taburcu edilecekleri öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN