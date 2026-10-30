Cemil Aydın, Alaaddinbey trafiği için çevre yolu ve Çalı Yolu çalışması istedi - Son Dakika
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Cemil Aydın, Alaaddinbey trafiği için çevre yolu ve Çalı Yolu çalışması istedi

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Cemil Aydın, Alaaddinbey trafiği için çevre yolu ve Çalı Yolu çalışması istedi
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Bursa Nilüfer'deki Alaaddinbey Mahallesi'nde araç trafiği yoğunluğu sürüyor. Cemil Aydın, İzmir yolu bağlantısı için çevre yolu çalışmalarına başlanmasını istedi. Aydın, Çalı Yolu genişletme çalışmalarının hızlandırılmasını ve pik saatlerde ulaşımın yarım saati aştığını belirtti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi hafif ve ağır tonajlı araç trafik yoğunluğu yüzünden bir çok açıdan sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Köy statüsünden mahalleye dönüşen Alaaddinbey'de cadde ve sokakların rahatlaması, mahalle sakinlerinin daha güvenli bir yaşam alanı için bölgeyi Izmır Yoluna bağlayacak çevre yoluna acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bursa'da iki dönem MHP'de belediye meclis üyeliği yapan Cemil Aydın, sanayi ve ticaret bölgelerinin oluştuğu Demirci, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı bölgesinden İzmır yoluna bağlantıyı sağlayıp, mevcut durumdaki Özlüce kavşağını da rahatlatacak Çevre Yolu yapımı için idari ve teknik çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini dile getirerek, "Ayrıca durma noktasına gelen Çalı Yolunun genişletilme çalışmalarının hızlandırılması beklenti halindedir. Unutulmamalıdır ki devlette devamlılık esastır. Sabah ve akşam trafiğin pik olduğu dönemlerde Çalı Yolu Alaaddinbey girişinden Bursaspor tesislerine kadar ulaşım yarım saati aşmaktadır" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA
Bursa NilüferCemil Aydın3. SayfaGüncelİzmirYaşamSon Dakika

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