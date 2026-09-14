Çemişgezek'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı - Son Dakika
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Çemişgezek'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı

Çemişgezek\'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci güvenliği için okul servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda servis araçlarının yeterlilikleri kontrol edilirken sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci güvenliği için denetimler artırıldı.

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda servis araçlarının yeterlilikleri, titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülere öğrenci güvenliği konusunda hatırlatmalarda bulunarak trafik kurallarına eksiksiz uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa izin verilmezken, eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çemişgezek'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çemişgezek'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı - Son Dakika
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