Çemişgezek\'te okul servislerine denetim artırıldı, sürücüler uyarıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci güvenliği için denetimler artırıldı.

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda servis araçlarının yeterlilikleri, titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülere öğrenci güvenliği konusunda hatırlatmalarda bulunarak trafik kurallarına eksiksiz uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa izin verilmezken, eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.