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Cenaze dönüşü feci kaza: Görgü tanığı anlattı - Son Dakika
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Cenaze dönüşü feci kaza: Görgü tanığı anlattı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Kazayı gören görgü tanığı, otobüste bulunan tüm yolcuların akraba olduğunu ve aracın yaralıları ezdiğini anlattı. Kazazede, kaza anında herkesin uyuduğunu ve aracın sürüklenerek ilerideki yaralılara çarptığını belirtti.

Cenaze dönüşü feci kaza: Görgü tanığı anlattı
28.12.2023 - 20:17,
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Can pazarına dönen feci kazayı görgü tanığı anlattı

"Otobüstekilerin hepsi akrabaydı"

"Araç yaralıları ezdi"

"Ben kazayı gördüm ancak herkes arabada uyuyordu"

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazayla ilgili görgü tanığı yaşananları anlattı. Cenaze dönüşü kazaya şahit olduğunu söyleyen Osman Dursun, otobüste bulunan tüm yolcuların akraba olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kazayı anlatan kazazede Osman Dursun, "Cenazeye gitmiştik. Geri dönüşte Sakarya'da sis sebebiyle kaza olduğunu gördük. Bizim şoförümüz o esnada durdu. Şoför araçtan inerek, 'Arkaya reflektör koyalım' dedi. Ben de şoförün arkasından indim o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Bizim önümüzde de tır vardı. Yol kapalı olduğu için gitme şansımız yoktu. Aracın bize vurmasıyla sürüklenmeyle ilerideki yaralılara çarptı. Sanırım o yaralılarda öldü" diye konuştu.

"Otobüstekilerin hepsi akrabaydı"

Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Dursun, "İki genç arkadaşımız öldü. Ben kazayı gördüm ancak herkes arabada uyuyordu. Şoför arabayı durdurarak dörtlüleri yaktı 'Arkadan gelenler bize vurmasın, müdahale etmeye çalışalım' dedi. Ben peşinden koştum. Biz böyle diyene kadar bizim araca vurdular. Orada yaralı insanlar vardı. Araç onları hep ezdi. Tırda bir anda sürüklendi. Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Bir anda orası can pazarına döndü. Allah kimsenin başına vermesin, acının tarifi yok. Kaza olunca hemen yaralılara koştuk. Yoğun sis vardı. Bizim otobüs doluydu. Giresun Görele'den cenazeden geliyorduk. Otobüstekilerin hepsi akrabaydı, aynı köylülerdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Osman Dursun, Marmara, Sakarya, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cenaze dönüşü feci kaza: Görgü tanığı anlattı - Son Dakika


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