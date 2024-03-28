Cenaze konvoyunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Cenaze konvoyunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, cenaze konvoyunda bulunan 5 araç birbirine çarptı. Kazada 34 FER 136 plakalı araçta bulunan N.E. isimli vatandaş hafif şekilde yaralandı ve Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, soruşturma devam ediyor.

28.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:12
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Cenaze konvoyunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan istikametinden Ahlat'a gelmekte olan cenaze konvoyunda bulunan öndeki bir aracın fren yapması sonucu takip eden 4 aracın bir birine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kaza sonucu 34 FER 136 plakalı araç içerisinde bulunan ve ayağından hafif yaralanan N.E. isimli vatandaş sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cenaze konvoyunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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