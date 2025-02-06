Cenaze Yolunda Feci Kaza: 15 Yaralı

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Cenazeye katılmak üzere İstanbul'dan Samsun'un Havza ilçesine gelen minibüsün kar nedeniyle kayarak köprüden devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Çamyatağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan cenazeye gelen Sinan K. yönetimindeki 34 AV 7345 plakalı minibüs, Şeyhali mevkisinde Kavaklı Çayı üzerindeki korkuluğu bulunmayan köprüden aşağıya devrildi. Kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki yolcular, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN