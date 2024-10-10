Cenazede Şok Olay: Yaşayan Adam Tabuttan Çıktı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel hastanede "ölüm raporu" verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında yaşadığının belirlenmesinin ardından camide yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camsi'ne getirildi. Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Bu sırada orada bulunanlar tabuttan seslerin geldiğini duyunca şok oldu. Musalla taşına koşan yaşlı adamın yakınları, tabutun kapağını açtı. Yaşlı adam tabuttan çıkarılarak sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa götürüldü. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL