Cep telefonu dükkanına dadanan hırsız kamerada - Son Dakika
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Cep telefonu dükkanına dadanan hırsız kamerada

Malatya'da depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezine dadanan şahıs, bir cep telefoncu dükkanına girerek yaklaşık 180 bin TL'lik malzeme çaldı. Esnaflar geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde yaşanan hırsızlığa önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

26.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:41
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Cep telefonu dükkanına dadanan hırsız kamerada

Geçici konteyner iş merkezinde yaşanan 180 bin liralık hırsızlık esnafı bezdirdi

MALATYA - Malatya'da depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezine dadanan şahıs, bir cep telefoncu dükkanına girerek yaklaşık 180 bin TL'lik malzeme çaldı. Esnaflar geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde yaşanan hırsızlığa önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan Geçici Konteyner İş Merkezi'nde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli girdiği cep telefonu dükkanından yaklaşık 180 bin TL'lik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Gece yarısı yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken hırsızın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yeni çıkan ve yüksek fiyatlı olan telefon modellerini çaldığı öğrenilen hırsızın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken iş yeri sahibi İbrahim Bilal Er, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde birçok dükkanın soyulduğunu hatırlatan Er, geçici konteyner iş yerlerine en azından bir güvenlik görevlisinin görevlendirilmesini talep ediyor. İş yerinde 180 bin TL değerinde telefon ve elektronik ürünün çalındığını belirten esnaf Er, yetkililerden biran önce bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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