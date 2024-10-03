Çerkezköy'de Fabrika Yangını 3 Saatten Fazla Sürüyor - Son Dakika
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Çerkezköy'de Fabrika Yangını 3 Saatten Fazla Sürüyor

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Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

03.10.2024 20:01
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Fabrika yangını 3 saattir devam ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, 3 saattir devam ediyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangından yükselen yoğun dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.

Çerkezköy'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, havadan da görüntülendi.

Çerkezköy\'de Fabrika Yangını 3 Saatten Fazla Sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Fabrika Yangını 3 Saatten Fazla Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy'de Fabrika Yangını 3 Saatten Fazla Sürüyor - Son Dakika
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