Çerkezköy\'de Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çerkezköy ilçesinde 27 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 248 bin adet boş ve dolu makaron, 20 kilogram tütün, 53 adet elektronik sigara, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 24 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, 1 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, tütün ve sigara kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ