Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çerkezköy\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çerkezköy'de motosiklet ve taksi çarpıştı, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

01.03.2025 00:39
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Çerkezköy'de feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy- Çorlu yolu Beton Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halinde olan F.H. yönetimindeki 59 T 2573 plakalı ticari taksi ile aynı yönde ilerleyen Y.O. yönetimindeki 22 UN 209 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsüne, iddiaya göre arkadan gelen hafif ticari araç çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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