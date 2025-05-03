Çerkezköy OSB\'de Fabrika Yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların bölge genelinden görülebildiği yangına müdahale çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ