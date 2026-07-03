Çerkezköy Otogarı'nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu - Son Dakika
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Çerkezköy Otogarı'nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu

Çerkezköy Otogarı\'nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu
03.07.2026 18:20  Güncelleme: 18:46
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Tekirdağ Çerkezköy Otogarı'nda zabıta ekiplerinin denetimlerinde uygun şartlarda taşınmadığı belirlenen kırmızı etlere el konuldu, taşıyıcı firma hakkında idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Çerkezköy Otogarı'nda zabıta ekiplerinin denetimlerinde uygun şartlarda taşınmadığı belirlenen kırmızı etlere el konulurken, taşıyıcı firma hakkında idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini il genelinde sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy Otogarı'nda gerçekleştirilen rutin denetimlerde, otogar içerisinde kötü koku yayan koliler fark edildi. Yapılan incelemelerde koliler içerisinde uygun şartlarda taşınmadığı değerlendirilen kırmızı et bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İlgili kurum tarafından yapılan kontrollerin ardından sağlıksız şartlarda taşındığı belirlenen kırmızı etlere el konuldu. Mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanırken, ürünleri taşıyan yolcu firması hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla otogarlar başta olmak üzere il genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini, halk sağlığını tehdit edebilecek gıda ürünlerinin taşınmasına ve satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Zabıta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy Otogarı'nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy Otogarı'nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu - Son Dakika
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