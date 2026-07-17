Cerrahpaşa Diş Fakültesi\'nde Yangın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi diş kliniği binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Koca Mustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde bulunan Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi diş polikliniği binasının çatı kısmında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL