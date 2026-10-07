Çeşme Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonunda başkan yardımcısı, müdürler gözaltına alındı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonunda başkan yardımcısı, müdürler gözaltına alındı

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Çeşme Belediyesi\'ne usulsüzlük operasyonunda başkan yardımcısı, müdürler gözaltına alındı
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Çeşme Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda başkan yardımcısı ve birim müdürleri gözaltına alındı. Soruşturmanın, belediyede çalışan bir personelin boşanma aşamasındaki eşi olan müdür hakkındaki suç duyurusuyla başladığı öğrenildi.

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürleri gözaltına alındı. Operasyonun, bir belediye personelinin boşanma aşamasındaki eşi olan müdürü ihbar etmesiyle başladığı ortaya çıktı.

Çeşme Belediyesi'ne yönelik 'ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili ve Yapı Kontrol Müdürü Furkan Yiğit gözaltına alındı.

Operasyonu "boşanma aşamasındaki eşin" şikayeti başlattı

Yürütülen soruşturmanın detaylarında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Belediyeye yönelik operasyonun, yine Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi. Efe Sağlamer'in şikayet dosyasında; rüşvet çarkı, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında bazı kişilere himaye sağlandığı yönünde ciddi iddiaların yer aldığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Çeşme Belediyesi3. SayfaGüncelSon Dakika

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