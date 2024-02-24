Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

Çeşme\'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

Çeşme'de yapılan operasyonda, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir Göç İdaresi'ne sevk edilirken, göçmen kaçakçısı zanlısı tutuklandı.

24.02.2024 20:28
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Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü zanlısı da yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı organizatörü zanlısı yakalandı.

Çeşme hastane kavşağında şüphe üzerine durdurulan araçta 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 1 kişi de göçmen kaçakçısı organizatörü olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, göçmen kaçakçısı zanlısı M.H. de Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. M.H. yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı - Son Dakika
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