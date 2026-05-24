Çeşme'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.59'da Çeşme ilçesi Babür Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-86, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-351 ile bölge abluka altına alındı. Operasyona karadan da Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli destek verdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Babür Koyu mevkiinde kara üzerinde tespit edilen 3'ü çocuk toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR