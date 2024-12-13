Çeşme\'de Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu K.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR