Çeşme'de kaza: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çeşme'de kaza: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Çeşme\'de kaza: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, mıcır ve kumluk alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrildikten sonra aracın içinde 18 metre sürüklenen üniversite öğrencisi Mustafa Efe Özel, ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, mıcır ve kumluk alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrildikten sonra aracın içinde 18 metre sürüklenen üniversite öğrencisi Mustafa Efe Özel, ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Efe Özel (19) idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı araç, Çakabey Kavşağı'nda ilerlerken yol üzerindeki mıcır ve kumluk alana girdi.

Araç 18 metre sürüklendi, ağaca çarptı

Bu sırada kum ve mıcıra kapılan 19 yaşındaki sürücünün kontrolündeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. 18 metre sürüklenen araç, daha sonrada tavan kısmından refüjdeki çam ağacına çarparak durdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören ve babasına ait araçla kaza yapan sürücü Mustafa Efe Özel, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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