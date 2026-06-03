Çeşme'de Koruma Cinayeti: Can Polat Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme'de Koruma Cinayeti: Can Polat Öldürüldü

Çeşme\'de Koruma Cinayeti: Can Polat Öldürüldü
03.06.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de tatil yapan Polat ailesinin koruması Can Polat, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için konakladıkları otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Cinayet anı kamerada

Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı. Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.

Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Can Polat, Güvenlik, 3. Sayfa, Magazin, Cinayet, Olaylar, Tatil, Çeşme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de Koruma Cinayeti: Can Polat Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

20:36
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
20:24
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:56:16. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme'de Koruma Cinayeti: Can Polat Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.