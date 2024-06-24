Çeşme'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çeşme'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı

Çeşme\'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan 8 şüpheli, İzmir polisinin operasyonuyla esrar ve kokainlerle birlikte yakalandı. Operasyon sonucunda 938 gram esrar, 44 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

24.06.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Tatil, İzmir, Çeşme, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
12:06 Michael Saylor’dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement