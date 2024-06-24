Çeşme\'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR