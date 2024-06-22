Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR