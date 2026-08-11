Çeşmeden su içen 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti.

AİLESİ BAKINCA FARK ETTİ

Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BOĞAZINDAN ÇIKARILDI

Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı. Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.