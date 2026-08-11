Çeşmeden su içen 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı
Siirt'in Baykan ilçesinde çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı.
Siirt'in Baykan ilçesinde 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti.
AİLESİ BAKINCA FARK ETTİ
Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
BOĞAZINDAN ÇIKARILDI
Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı. Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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