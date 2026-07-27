Baraja uçan otomobili cesur vatandaş kurtardı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'na uçan otomobil, vatandaşın cesareti sayesinde sudan çıkarıldı. Oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğe dalan bir kişi, aracı halata bağlayarak iş makinesiyle sudan çıkarılmasını sağladı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve kazanın nasıl meydana geldiği belirlenemeyen bir otomobil baraj sularına uçtu.

Kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan Y. İsimli vatandaş, oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya dalarak otomobili halata bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla araç sudan çıkarıldı. Vatandaşın cesur müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.