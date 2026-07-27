Baraja uçan otomobili cesur vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Baraja uçan otomobili cesur vatandaş kurtardı

Baraja uçan otomobili cesur vatandaş kurtardı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na uçan otomobil, oksijen tüpü kullanmadan 5 metre derinliğe dalan bir vatandaş tarafından halatla bağlanarak iş makinesiyle sudan çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'na uçan otomobil, vatandaşın cesareti sayesinde sudan çıkarıldı. Oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğe dalan bir kişi, aracı halata bağlayarak iş makinesiyle sudan çıkarılmasını sağladı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve kazanın nasıl meydana geldiği belirlenemeyen bir otomobil baraj sularına uçtu.

Kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan Y. İsimli vatandaş, oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya dalarak otomobili halata bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla araç sudan çıkarıldı. Vatandaşın cesur müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Babasultan Barajı, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Kestel, Sudan, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraja uçan otomobili cesur vatandaş kurtardı - Son Dakika

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