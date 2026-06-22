'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 54. oturumunda savunma yapan tutuklu sanık Ceyda Kıryak, "Dosyada Emrah Bağdatlı ile bir telefon konuşmam var. Murat Bey'in (Murat Ongun) yönlendirmesiyle yaptım. Sürekli görüştüğümüz bir insan değil. İş için görüştüm" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 54. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Ceyda Kıryak savunma yaptı. İddianamede, Ceyda Kıryak'ın 'örgüte fon sağlamak amacıyla usulsüz ihaleler, doğrudan teminler, muvazaalı ecrimisil tahsilatları, muvazaalı sözleşmeler ile para tahsilatı eylemlerinin organize edilmesinde rolü olduğu' belirtilmişti. Ayrıca, Ceyda Kıryak'ın Emrah Bağdatlı ile arasında geçen tape kaydı yer bulmuştu. Kıryak'ın tape kaydında "Bütçesini attım sana Murat bey, Emrah'la konuş bunda biraz indirim yapsın, bağlasın bu işi" dediği, Emrah Bağdatlı'nın ise "Tamam" yanıtını verdiği ifade edilmişti. Kıryak'ın ardından "Sen son bütçeyi okeylediğinde 'Ceyda bu okeydir' dersen ben de o adamlardan işin operasyon kısmını takip edeyim" dediği, Emrah Bağdatlı'nın "Tamam sevgilim" dediği, Ceyda Kıryak'ın ise "Tamam yavrum, hadi öpüyorum seni bay bay" şeklinde cevap verdiği aktarılmıştı.

Etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak savunmasında, "Mesleğim etkinlik organizasyonu yönetimi. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Çok uzun yıllar özel sektörde etkinlik ve organizasyon firmalarında çalıştım ve kurumsal firmalara hizmet verdim. Pandemi döneminde özel sektör tamamen durma noktasına geldiği için birçok yere başvuruda bulundum. Bunlardan bir tanesi de Medya A.Ş.'ydi. İnsan kaynaklarından yapılan dönüşe istinaden 2021 yılı Ocak ayında Medya A.Ş.'de işe başladım. Medya A.Ş.'de de aynı görevi yaptım, etkinlik, saha yönetimi. İBB bünyesinde de birçok çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ben de bu etkinliklerden sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı resmi, özel günler, açılışlar, temel atma törenleri gibi etkinliklerin planlanması ve sahadaki hatasız bir şekilde akışının yönetilmesinden sorumluydum" dedi.

"Hakkımda hiçbir şey araştırılmamış"

Tutuklu sanık Kıryak, savunmasının devamında, "İddianame önüme geldiğinde gördüm ki 16 ayrı ihale dosyasından suçlanıyorum. Bunlarla ilgili tek tek bir savunma yapamıyorum çünkü ben bu ihalelerle ilgili hiçbir detaya vakıf değilim. Hangi tarihte yapıldığını, hangi şartlarda yapıldığını, evraklarının nasıl hazırlandığını, kimin girdiğini, kimin aldığını bilmiyorum. Benim görev ve sorumluluk alanımda olmadığı için ben size bu ihalelerle ilgili yani ne bu suçları kabul edebilirim ne de bir savunma yapabilirim. İlk ihale Ocak 2020. 2020 yılında ben özel sektördeydim, evden çalışıyordum zaten. 2021 yılında Medya A.Ş.'ye girdim. İlk eylemden bakıyorsunuz ki hakkımda hiçbir şey araştırılmamış" ifadelerini kullandı.

"Emrah Bağdatlı benim mesai arkadaşım değil, Murat beyin ricası üzerine aradım"

Kıryak şöyle devam etti:

"Dosyada Emrah Bağdatlı ile bir telefon konuşmam var. Muhtemelen bu telefon konuşması nedeniyle Emrah'ın olduğu her eyleme benim adım yazılmış. Hakkımda hiçbir araştırma yapmadan 'Ceyda Kıryak, Emrah Bağdatlı ile telefonla konuşmuş, demek ki Emrah Bağdatlı'nın eylemlerine dahil ediliyor' denilmiş. Ekrem Başkan'ın yaklaşık 6 yıllık hizmetlerinin anlatılacağı 2024 Nisan ayına ait bir etkinlik vardı. Ben de bu etkinliğin sahne akışı ve genel planlamasındaki etkinlik ekibindeydim. Bununla ilgili açılış için bir prodüksiyon çalışması istendi ve prodüksiyon firmalarından içerikler istendi. Gelen içeriği Murat beye sunduk. Murat bey içeriği beğendi ama maliyetini yüksek buldu. Dedi ki 'bununla ilgili ara konuş, iyi bir fiyata bu işi bağlasınlar' Bu telefon konuşması tamamen bunun üzerine kurulmuş bir telefon konuşması. Emrah Bağdatlı benim mesai arkadaşım değil. Evet kendisini sektörden tanırım. Murat beyin ricası ve yönlendirmesi üzerine aradığımı da söyledim."

Mahkeme başkanının "Emrah Bağdatlı'nın sıfatı neydi" sorusuna sanık Kıryak, Murat Ongun'un arkadaşı olduğunu söyleyerek "Murat beyin yönlendirmesiyle yaptım. Sürekli görüştüğümüz bir insan değil. Bahsettiğim iş için görüştüm" yanıtını verdi. - İSTANBUL