Ceyhan Nehri'nde Kayboldu - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde Kayboldu

Ceyhan Nehri\'nde Kayboldu
19.06.2026 14:29
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Kahramanmaraş'ta serinlemek için giren 46 yaşındaki M.B. akıntıya kapıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren 46 yaşındaki bir kişi, suların aniden yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, Onikişubat İlçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki M.B., sıcak havadan bunalarak Ceyhan Nehri'ne girdi. Bir süre suda vakit geçiren M.B, nehirde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan güçlü akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, nehirde kaybolan M.B.'ye ulaşabilmek için arama kurtarma çalışması başlattı. Botlar ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda nehir boyunca tarama yapılırken, akıntının kuvvetli olması nedeniyle ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde Kayboldu - Son Dakika

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