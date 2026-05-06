Ceylanpınar\'da Yağma Suçlusu Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
