Ceylanpınar zabıtasından tepki çeken davranış

24.05.2026 13:23  Güncelleme: 13:31
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde zabıta ekipleri ile pazar yeri denetiminde tezgah kuran bir esnaf arasında gerginlik yaşandı. Zabıta memurunun 'Burada bana artistlik yapmayın' sözleri tepki çekti.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Semt Pazarında yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel bayram pazarı kurdu. Pazarda denetim yapan DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri ile esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Esnafın tezgahını kaldırmasını isteyen zabıta memurunun, "Adama bak lan, sen kim oluyorsun, kaldıracaksınız kardeşim, burada bana artistlik yapmayın, tamam mı" demesi tepkilere neden oldu. O esnada esnafın ise zabıta memurunu sakinleştirip kendini savunmaya çalıştığı gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
