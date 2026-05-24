Ceylanpınar zabıtasından tepki çeken davranış

Ceylanpınar'da zabıta ekipleri, pazar yeri denetimlerinde tezgah kuran bir esnaf ile gerginlik yaşadı. Esnafın üzerine yürüyen zabıta personelinin "Burada bana artistlik yapmayın" demesi tepkilere neden oldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Semt Pazarında yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel bayram pazarı kurdu. Pazarda denetim yapan DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri ile esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Esnafın tezgahını kaldırmasını isteyen zabıta memurunun, "Adama bak lan, sen kim oluyorsun, kaldıracaksınız kardeşim, burada bana artistlik yapmayın, tamam mı" demesi tepkilere neden oldu. O esnada esnafın ise zabıta memurunu sakinleştirip kendini savunmaya çalıştığı gözlendi. - ŞANLIURFA