Cezaevi çıkışında hırsızlık - Son Dakika
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Cezaevi çıkışında hırsızlık

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İzinli çıkan şahıs, Muğla'da hırsızlık yaparken yakalandı. Kameralara yansıyan anlar kaydedildi.

12.02.2025 16:39
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Cezaevinden yeni çıktı, yine hırsızlık yaptı

MUĞLA - Hırsızlıktan dolayı girdiği cezaevinden izinli çıkan şahıs, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yine hırsızlık yaparken şahsı işletme çalışanları yakaladı. Şahsın hırsızlık anı ise iş yeri kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir işletmede meydana geldi. İşletmeyi bir süre dışarıdan izleyen şahıs, çalışanın dışarı çıktığı anda işletmeye girerek direk kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şahsı, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirilmesinin ardından C.A isimli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hırsızlık suçundan hapse giren ve izinle dışarı çıktığı öğrenilen şahsın izninin bitmesine iki gün kaldığı belirtildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şahsın hırsızlık anı ise iş yeri kamerası tarafından an be an görüntülendi. Görüntüde şahsın kapıyı açıp içeriye girerek kasadan paraları alması ve dışarıya çıkması yer aldı.

Kaynak: İHA

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