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Cezaevi firarisi bazanın altında çıktı

Cezaevi firarisi bazanın altında çıktı

Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında 'kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

17.05.2024 20:03
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Aranan cezaevi firarisi bazanın altında çıktı

Şahsın odasının kapısına yazdığı "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu dikkat çekti

KAYSERİ - Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın 25) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şüpheli şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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