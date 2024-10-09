Cezaevi Firarisi Kayseri\'de Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı suçtan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarısı madde ticareti yapmak", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "yağma" suçlarından 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B.'nin (33) yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ