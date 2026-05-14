Cezaevi Firarisi Tekkeköy\'de Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y., yakalandı. Şahsın ayrıca Tekkeköy Aile İçi Büro Amirliğince şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Y.Y., adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
