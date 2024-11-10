Cezaevi İzniyle Karısını Öldürdü

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Katiliyle aynı karede... Cezaevinden izinli çıkıp karısını öldüren zanlının eşiyle mutluluk pozları ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öldürülen 33 yaşındaki Esma Söğütçü'nün, katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü, uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürüldü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Y.S., polis tarafından gözaltına alındı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izne çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Katiliyle aynı karede

3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Çocukları ile poz veren çiftin, düğünlerinde çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti. Esma Sögütçü'nün düğünündeki mutluluğu mezarda sona erdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.